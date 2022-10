Roma, Mourinho ha tutti a disposizione. Pochi dubbi: la probabile formazione – CdS

Mourinho torna a sfidare l’Inter a San Siro ma lo farà da squalificato. Per lui pochi dubbi di formazione nonostante l’intera rosa a disposizione a parte due. Di seguito la probabile formazione della Roma secondo il Corriere dello Sport.

TUTTI A DISPOSIZIONE – La notizia più importante per José Mourinho in vista di Inter-Roma in programma oggi alle 18 arriva dalla panchina: a parte Wijnaldum e Karsdorp, tutta la squadra è adesso a disposizione del tecnico portoghese. El Shaarawy e Kumbulla anche loro a disposizione del tecnico che nonostante avrà l’imbarazzo della scelta, ha pochi dubbi di formazione. Spinazzola a sinistra per contenere fisicamente Denzel Dumfries, Celik favorito su Zalewski a destra per la gara di velocità con Federico Dimarco. Per il resto tutto dipende da Paulo Dybala. Se gioca, Pellegrini scala a centrocampo e Matic va in panchina. Viceversa, spazio alla mediana muscolare e capitano avanzato nella posizione preferita di trequartista.

Di seguito la probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Fonte: Corriere dello Sport