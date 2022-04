Roma, Mourinho fa riposare i suoi. Formazione anti-Inter con novità – Sky

L’Inter questa sera si appresta a giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Si riparte dallo 0-0 dell’andata con i nerazzurri che devono vincere per volare in finale. In vista di Inter-Roma intanto, Jose Mourinho concede un giorno di riposo ai suoi.

REPORT – Dopo il pareggio in extremis di ieri contro il Napoli, Jose Mourinho concede un giorno di riposo ai suoi giocatori. Niente allenamento a Trigoria dunque per la Roma con i giallorossi che si ritroveranno domani agli ordini dello Special One. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante a Sky Sport, vista anche l’assenza di Zaniolo per squalifica, Mourinho pensa all’inserimento di El Shaarawy dal primo minuto al fianco di Mkhitaryan e a supporto di Abraham. Questo implicherebbe l’arretramento di Lorenzo Pellegrini sulla linea mediana con uno tra Cristante e Sergio Oliveira dunque destinato alla panchina. Ancora è presto ma sembra che Mourinho sia intenzionato ad adottare questa formazione.