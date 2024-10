Roma, Mota pareggia e salva Nesta al Monza? Juric ora pensa all’Inter

La Roma pareggia 1-1 la sfida in casa del Monza e non trova la terza vittoria consecutiva. Ivan Juric approfitterà della pausa e si prepara alla sfida con l’Inter alla ripresa.

SOLO PARI – Nella settima giornata di Serie A, la sfida tra Monza e Roma si è conclusa con un deludente pareggio per 1-1, un risultato che non giova a nessuna delle due squadre. Il Monza continua a cercare la prima vittoria sotto la guida di Andrea Nesta, mentre Ivan Juric registra il suo primo pareggio in campionato dopo le vittorie contro Udinese e Venezia. Nonostante le diverse occasioni, la Roma ha faticato a trovare il gol, con Svilar che ha dovuto impegnarsi su diverse conclusioni avversarie, tra cui un tentativo di Maldini. La Roma è riuscita a sbloccare la partita al 61′ grazie a Dovbyk, che ha finalizzato un’azione offensiva. Tuttavia, il vantaggio non è durato a lungo: solo nove minuti dopo, Dany Mota ha pareggiato per il Monza.

Roma-Monza 1-1, ora la sosta

PAUSA – Con questo risultato, la Roma sale a 10 punti in classifica, mentre il Monza rimane ultimo con 4 punti. La situazione per il Monza si complica ulteriormente, e Nesta avrà molto da lavorare per cercare di portare la sua squadra fuori dalla zona retrocessione. Dopo la sosta, i giallorossi sfideranno l’Inter.