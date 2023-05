Roma-Inter vale molto di più dei tre punti: può eliminarne una

Roma-Inter prosegue la serie di scontri diretti che attendono la squadra di Inzaghi in questo infuocato finale di stagione. Alle 18 all’Olimpico in palio tantissimo nella corsa Champions League.

VALORE AGGIUNTO – Roma-Inter vede i nerazzurri presentarsi all’Olimpico con due punti in più in classifica. A dirlo due settimane fa, prima dello 0-3 di Empoli, sembrava quasi un’eresia, invece è diventato la realtà grazie al rilancio firmato con le ultime tre vittorie consecutive. Dove sono finalmente arrivati i gol, dodici in tutto. Sbancare l’Olimpico oggi vorrebbe dire – più o meno – eliminare la Roma dalla corsa: i giallorossi finirebbero a -5 con quattro partite da giocare e senza avere più lo scontro diretto a favore (1-2 all’andata, un altro successo ospite con un gol di scarto lo renderebbe pari ma l’Inter ha una differenza reti di gran lunga migliore). E togliere un avversario, con un calendario finale complicatissimo, sarebbe un ottimo punto di partenza.

SI CAMBIA COME SEMPRE – Anche per Roma-Inter Simone Inzaghi non modificherà la sua strategia: la formazione varia di partita in partita. Attesi i rientri di André Onana in porta, Alessandro Bastoni in difesa e Nicolò Barella a centrocampo. A Milano è rimasto Danilo D’Ambrosio, per un affaticamento, questo rende Matteo Darmian l’unica scelta possibile come braccetto di destra. La curiosità è davanti, con anche indicazioni in vista del derby: ancora la coppia “del weekend” Joaquin Correa e Romelu Lukaku o uno fra Edin Dzeko e Lautaro Martinez reduci da doppietta? Forse più la prima, ma resta l’incertezza. Nella Roma intanto il grande ex José Mourinho recupera Paulo Dybala, ma ha tantissimi assenti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Roma-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).