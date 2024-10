Roma-Inter, un super big a rischio per Juric! Apprensione – Sky

In vista di Roma-Inter, Ivan Juric rischia di non avere un big domenica sera all’Olimpico. Il punto sulla situazione in casa giallorossa.

ULTIME – Occhio alle condizioni per Roma-Inter di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, ex Girona, è rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale. Il ragazzo, riferisce Sky Sport, soffre di un’infiammazione al ginocchio e in mattinata ha fatto terapie. Da capire se nel pomeriggio potrà allenarsi con il gruppo o se continuerà ancora a lavorare a parte. Ovviamente in casa Roma monitorano la situazione perché l’ucraino è una pedina fondamentale per la squadra di Juric. All’Olimpico, serata di gala tra i giallorossi di Ivan Juric e i campioni d’Italia. Primo vero test probante in trasferta in questo campionato per l’Inter, che vorrà subito ricominciare forte questo post-sosta. Oggi si allenerà ad Appiano Gentile anche la Beneamata.

Roma-Inter, Dovbyk rischia: le eventuali alternative per Juric

ALTERNATIVE – Nel caso in cui Dovbyk non riuscisse ad esserci per la partita contro l’Inter, allora Juric potrebbe optare per Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è infatti l’alternativa al centravanti ucraino. Ma occhio anche ad un’altra opzione. Ossia quella di collocare Paulo Dybala come terminale offensivo da pseudo falso nove e collocare quindi Matias Soule sulla trequarti insieme al capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Si tratta ovviamente di ipotesi, in attesa di capire se Dovbyk ci sarà o meno,