Roma-Inter, torna Lukaku dal 1′. Ballottaggio Sensi-Vidal in mediana – SM

Condividi questo articolo

Lukaku – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Roma-Inter è in programma domenica alle 12:30. I nerazzurri, per continuare la corsa allo scudetto, vogliono ripartire dopo l’inattesa sconfitta arrivata contro la Sampdoria. Torna Lukaku dal 1′. Le ultime sulle possibili scelte di Conte da “SportMediaset”

IN CAMPO – Roma-Inter è alle porte. I nerazzurri, reduci dall’inatteso k.o contro la Sampdoria, vogliono ripartire per continuare al meglio la lotta scudetto. Antonio Conte dovrebbe varare il collaudato 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo, accanto a Barella e Brozovic, ballottaggio tra Sensi e Vidal per una maglia da titolare. Sugli esterni confermati Hakimi e Young. In attacco c’è il ritorno di Lukaku al fianco di Lautaro Martinez.