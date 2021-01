Roma-Inter 2-2, il tabellino della partita della 17ª giornata di Serie A

Roma-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021.

ALLE SOLITE – L’Inter, come troppo spesso accade, butta via la partita e i punti. Va sotto per l’ennesima volta con un tiro (deviato ma tutt’altro che irresistibile) sul quale Samir Handanovic resta fermo a guardare, ribalta il risultato con Milan Skriniar e un capolavoro di Achraf Hakimi ma poi smette di giocare. La Roma ringrazia, anche per dei cambi e un atteggiamento nerazzurro rinunciatario, e all’86’ pareggia con Handanovic come al solito immobile. Il Milan ora scappa: guadagna punti su entrambe, la vetta della Serie A è a -3. Questo il tabellino di Roma-Inter.

ROMA-INTER 2-2 – IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (79′ Cristante), Spinazzola (73′ Bruno Peres); Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (89′ Borja Mayoral).

In panchina: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Carles Pérez, Diawara, Providence, Podgoreanu.

Allenatore: Paulo Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi (82′ Kolarov), Barella, Brozovic, Vidal (82′ Gagliardini), Darmian (34′ Young); Lukaku, Lautaro Martinez (77′ Perisic).

In panchina: Padelli, I. Radu, Sanchez, Sensi, Ranocchia, Eriksen.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Preti – Bindoni; Orsato; VAR Mazzoleni; A. VAR Paganessi)

Gol: 17′ Lo. Pellegrini, 56′ Skriniar (I), 63′ Hakimi (I), 86′ Mancini

Ammoniti: Lukaku, A. Bastoni, Perisic (I), Smalling, Mancini, Villar (R)

Recupero: 3′ PT, 5′ ST