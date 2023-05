Roma-Inter, sorpresa Mourinho: tre infortunati in panchina. Il motivo

Sono uscite poco fa le formazioni ufficiali di Roma-Inter (vedi articolo) e c’è una sorpresa nella panchina di Mourinho: figurano presenti tre giocatori che erano (e sono tuttora) infortunati.

LE NOVITÀ – Nonostante siano infortunati, nella distinta per Roma-Inter figurano in panchina Stephan El Shaarawy, Diego Llorente e Chris Smalling. Gli ultimi due lo erano anche mercoledì a Monza, dove si è infortunato il primo (che aveva segnato il momentaneo 0-1). L’indicazione è che José Mourinho li porti per fare numero, senza poterli utilizzare. La panchina vede anche quattro giocatori della Primavera: Filippo Missori, Dimitrios Keramitsis, Niccolò Pisilli, Matteo Falasca. Con loro gli ormai membri della prima squadra Benjamin Tahirovic e Cristian Volpato. Hanno recuperato anche Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, loro invece regolarmente a disposizione per Roma-Inter e che potrebbero entrare a gara in corso (così come Tammy Abraham).