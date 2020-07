Roma-Inter, Smalling verso la panchina: un ballottaggio per Fonseca – Sky

Roma-Inter è la sfida che andrà in scena stasera all’Olimpico e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A (QUI le ultime sulla formazione nerazzurra). Secondo Angelo Mangiante – intervenuto in diretta su “Sky Sport 24” – Smalling va verso la panchina. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

UN SOLO BALLOTTAGGIO – Roma-Inter è la sfida in programma stasera alle 21.45. Secondo Angelo Mangiante, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca preferisce non rischiare Chris Smalling: «È una notte di campionato con esame Europa League, competizione che prevede eventualmente che Roma e Inter possano incontrarsi non prima della finale. Noi ce lo auguriamo per il calcio italiano. Stasera nell’attacco giallorosso vedremo Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Il centrocampo sarà composto da Cristante e Veretout, con Spinazzola e Zappacosta a spingere sulle fasce, anche se nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi Bruno Peres. Smalling è tornato tra i convocati ma rimarrà in panchina, dunque in difesa ci saranno Mancini, Ibañez e Kolarov».