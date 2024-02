Roma-Inter, non solo Smalling: altro recupero per De Rossi

In vista di Roma-Inter, Daniele De Rossi continua a recuperare giocatori: non solo Chris Smalling, ma nell’allenamento di oggi è tornato ad allenarsi in gruppo anche Leonardo Spinazzola.

RECUPERI – Non solo Chris Smalling: l’infermeria dei giallorossi si svuota in vista di Roma-Inter, dal momento che Daniele De Rossi può tornare a puntare anche su Leonardo Spinazzola. L’esterno è infatti tornato ad allenarsi in gruppo, come mostrano le foto della seduta pubblicate sul sito ufficiale del club. Difficile vedere i due, però, in campo per la partita, anche in vista della gara di andata contro il Feyenoord in Europa League il giovedì seguente.