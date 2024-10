Roma-Inter, siamo al tutto per tutto per Juric: probabile formazione

Roma-Inter sarà il match conclusivo della domenica dell’ottava giornata di questa Serie A: di seguito la probabile formazione di Ivan Juric.

LA SFIDA – Roma-Inter rappresenta l’ultima chiamata per la formazione giallorossa, alle prese con le polemiche per aver portato a casa i 3 punti soltanto in una delle ultime 4 partite. I capitolini si presentano all’incontro con la volontà ulteriore di rifarsi dopo le due sconfitte subite nella scorsa stagione, di cui la seconda arrivata in uno dei periodi migliori dell’annata targata Daniele De Rossi. Con un Romelu Lukaku in meno e un Artem Dovbyk in più, i giallorossi si auspicano di convertire l’energia negativa che ora aleggia su Trigoria in carica positiva per stupire tutti e portare a casa un successo contro i campioni d’Italia.

Roma-Inter, la probabile formazione di Juric:

LE SCELTE – Il tecnico Ivan Juric sembra avere le idee chiare per quanto riguarda l’11 che sarà schierato dal primo minuto in Roma-Inter. Con un Paulo Dybala intenzionato a guidare la svolta auspicata dalla sua squadra, i giallorossi dovrebbero lasciare in panchina un ispirato Tommaso Baldanzi per poter contare sul tridente di qualità e quantità composto dall’argentino, Lorenzo Pellegrini e Dovbyk. In difesa spazio ad Angeliño, con Mario Hermoso che partirà dalla panchina.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric.