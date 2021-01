Roma-Inter (Serie A): le formazioni ufficiali! La novità è Darmian dal 1′

Roma-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 17ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena presso lo Stadio “Olimpico” di Roma a partire dalle ore 12.30. Darmian gioca titolare a sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Inter in Serie A

FORMAZIONE ROMA

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 G. Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 14 Villar, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Lorenzo Pellegrini; 9 Dzeko (C).

A disposizione: 12 Farelli, 87 Fuzato; 4 Cristante, 5 Juan Jesus, 21 Borja Mayoral, 24 Kumbulla, 31 Carles Perez, 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 57 Providence, 64 Podgoreanu.

Allenatore: P. Fonseca

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 36 Darmian; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 24 Eriksen.

Allenatore: A. Conte