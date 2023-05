Roma-Inter, le sensazioni su Dybala! La probabile formazione − SI

Roma-Inter è ormai alle porte. Dopo la probabile dei nerazzurri (vedi articolo), c’è anche quella della Lupa. Il dubbio per Mourinho riguarda Paulo Dybala

LA PROBABILE − Grande attesa per Roma-Inter, scontro diretto per la prossima Champions League. Nerazzurri quarti e capitolini quinti. Mourinho, rispetto a Simone Inzaghi, sembra avere qualche dubbio in più. In particolare per quanto riguarda l’acciaccato Paulo Dybala. In mezzo al campo, Bove prenderà il posto di Cristante che arretrerà il suo raggio d’azione per rilevare l’assenza di Smalling. La probabile formazione della Roma secondo Sportitalia.

(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.