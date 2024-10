Roma-Inter, scelte obbligate a centrocampo per Inzaghi: la probabile formazione

Roma-Inter si disputerà domenica 20 ottobre alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Roma-Inter sarà l’incontro che darà il via a una settimana di fatiche e impegni non indifferenti per la formazione nerazzurra. Dopo la sfida con i giallorossi, infatti, la squadra campione d’Italia sarà attesa dalla trasferta di Berna contro lo Young Boys di mercoledì e dal confronto con la Juventus della prossima domenica. I meneghini dovranno mostrare un carattere e una qualità diversi rispetto a quelli visti in occasione del primo trittico di questa stagione, contraddistinto dal pareggio non convincente di Monza, il pareggio di autorità con il Manchester City e la sconfitta meritata nel derby con il Milan.

Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Roma-Inter il tecnico Simone Inzaghi dovrà gestire nella maniera più attenta possibile i quattro centrocampisti ora disponibili in rosa. Dopo lo stop di Piotr Zielinski per un’elongazione e quello di Kristjan Asllani per una botta, i nerazzurri potranno contare per la trasferta di Roma solo sui tre titolari a centrocampo più il jolly Davide Frattesi. L’idea è che Nicolò Barella possa partire dal primo minuto, con Matteo Darmian favorito su Denzel Dumfries per affrontare il rivale Angeliño sulla fascia destra di sua competenza.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.