Roma-Inter, la ripartenza prevede subito un ‘vietato sbagliare’

Roma-Inter è la prima partita del nuovo blocco che segue la sosta per le nazionali. Alle 20.45 all’Olimpico va in scena una sfida che dirà già tanto dal punto di vista della classifica.

RISPOSTA DA DARE – Roma-Inter arriva dopo un sabato di Serie A, quello della ripresa dalla sosta per le nazionali, non certo portatore di notizie positive. Il Milan, pur giocando un’ora in dieci, ha battuto l’Udinese alla quale è stato annullato il pareggio al VAR al 95′. La Juventus, pur giocando un’ora con l’uomo in più, ha battuto la Lazio solo nel finale su rocambolesco autogol. Ma entrambe hanno preso tre punti e in classifica è quello che conta. Ora tocca all’Inter replicare, tutt’altro che in una situazione agevole. Vero che la Roma è al centro di contestazioni interne (i tifosi ne hanno indetto più di una per stasera), ma resta una squadra di tutto rispetto. E per questo l’ostacolo sarà durissimo.

Roma-Inter, tante difficoltà per la ripresa

PROBLEMI VARI – Come ormai succede senza sosta da luglio, l’Inter partita per Roma lo ha fatto con degli assenti per infortunio. È capitato a Piotr Zielinski a venti minuti dalla fine della seconda partita in nazionale (dove aveva segnato) e a Kristjan Asllani all’antivigilia. Tradotto: centrocampo di nuovo in emergenza, con Nicolò Barella che non può avere novanta minuti nelle gambe e il Primavera Thomas Berenbruch aggregato. Simone Inzaghi dovrà gestire le risorse, anche perché si giocherà ogni tre giorni e non ci sono partite “snobbabili”. Mentre Ivan Juric qualche recupero ce l’ha, da Paulo Dybala ad Artem Dovbyk ma non Stephan El Shaarawy. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Roma-Inter, collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.