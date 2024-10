Roma-Inter probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Roma-Inter e le probabili formazioni in Serie A, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Roma presso lo Stadio “Olimpico” della Capitale. Partita valida per la 8ª giornata di Serie A. Ecco le ultimissime novità

ROMA – L’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite della Roma, allenata da Ivan Juric, ex di turno in quanto assistente tecnico di Gian Piero Gasperini nella fugace esperienza ai tempi dell’Inter. La squadra nerazzurra riparte dal terzo posto – momentaneamente raggiunta dal Milan di Paulo Fonseca – a quota 14 punti. A quattro lunghezze la squadra giallorossa, che con 10 punti condivide la posizione insieme ad Atalanta, Empoli e Fiorentina all’ottavo posto. Di seguito tutte le informazioni utili su Roma-Inter e le probabili formazioni in Serie A, solo dal lato nerazzurro.

Convocati e diffidati Inter

LISTA DEI CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: –

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Serie A

GIOCATORI FUORI LISTA SERIE A: A. Radu.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 7 Zielinski (elongazione), 17 Buchanan (frattura), 21 Asllani (distorsione).

Probabili formazioni Roma-Inter in Serie A: le scelte di Inzaghi

BALLOTTAGGI:

– In difesa Pavard (75%) stavolta è in vantaggio su Bisseck (25%) come braccetto destro.

– Sulla fascia destra Darmian (65%) parte nuovamente favorito rispetto a Dumfries (35%).

– A centrocampo Barella (55%) può tornare dall’inizio al posto di Frattesi (45%).

– In attacco Thuram (95%) non dovrebbe avere problemi ma Taremi (5%) è pronto.

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 11 J. Correa, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, Berenbruch, 99 Taremi.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Roma-Inter LIVE su Inter-News.it

PROBABILI FORMAZIONI – In attesa delle formazioni ufficiali di Roma-Inter in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Roma per scoprire le probabili formazioni. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 20:15 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati sia nel pre sia nel post-partita.