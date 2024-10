Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: ‘mezza’ sorpresa – CdS

Roma-Inter si avvicina. La partita dell’Olimpico si giocherà tra due giorni. Simone Inzaghi sta ragionando sull’undici da schierare. La probabile formazione dell’Inter.

ANTIVIGILIA – Meno due e sarà Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo tre vittorie di fila prima della sosta, vanno a caccia di continuità puntando al poker di successi. Piccolo grattacapo per la squadra di Simone Inzaghi, che perde Piotr Zielinski. Il polacco non farà parte delle rotazioni per Roma e l’Inter spera di recuperarlo presto. Ieri ad Appiano Gentile primo allenamento con tutto il gruppo per Inzaghi, fatta eccezione per Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, che hanno fatto lavoro di scarico. Oggi saranno ovviamente riaggregati. Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere. Le ultime sulla probabile formazione dell’Inter.

Roma-Inter, Inzaghi e la probabile formazione: mossa Frattesi

La sorpresa, che si può chiamare così, per Roma-Inter potrebbe essere Davide Frattesi al posto del rientrante Nicolò Barella. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista ex Sassuolo sarebbe in vantaggio per giocare da titolare al posto del sardo. Il vicecapitano nerazzurro, protagonista di una bellissima intervista nelle ultime ore, dovrebbe partire dalla panchina per tornare in pieno regime mercoledì sera contro lo Young Boys e poi contro la Juventus nel derby d’Italia. Per il resto, avanti con l’undici tipo: Benjamin Pavard al posto di Yann Aurel Bisseck. La probabile formazione di Inzaghi per Roma-Inter.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.