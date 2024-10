Roma-Inter, Pavard scalzerà Bisseck? La probabile formazione

Roma-Inter si giocherà nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Roma-Inter sarà un’occasione importante per vedere i progressi della formazione nerazzurra in fase difensiva e nell’applicazione generale durante la partita. Il club meneghino si presenterà all’incontro con 16 punti in classifica, a 2 lunghezze di distanza dal Napoli capolista. La gara contro i giallorossi sarà il primo assaggio di una settimana complicata dal punto di vista degli impegni da sostenere, con lo Young Boys da affrontare mercoledì e la Juventus da ospitare nella successiva domenica.

Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Roma-Inter Simone Inzaghi può sorridere grazie al rientro in campo di Nicolò Barella, assente nell’ultimo mese a causa di una distrazione al retto femorale della coscia destra rimediata contro il Milan. Al suo posto è stato schierato Davide Frattesi, autore di ottime prestazioni che ne hanno certificato un miglioramento dal punto di vista della capacità di costruire gioco. Ora, ci si attende un impiego del sardo dal primo minuto della sfida dell’Olimpico, con al suo fianco i confermatissimi Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Rispetto all’ultima giornata contro il Torino, dovrebbe esserci la presenza dal primo minuto di Benjamin Pavard, mentre Matteo Darmian è nuovamente favorito su Denzel Dumfries per un posto da titolare a destra.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.