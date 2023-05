Roma-Inter, le pagelle: per Inzaghi tutti promossi tranne due – TS

Roma-Inter è una sfida complessivamente positiva per la squadra di Inzaghi, che esce vittoriosa e con solo due insufficienze in pagella. Di seguito il giudizio espresso dall’edizione odierna di Tuttosport.

LE PAGELLE – L’Inter riesce in un’altra missione: vincere in trasferta contro la Roma e conquistare altri tre punti. Dalla sfida dell’Olimpico la squadra di Simone Inzaghi esce con solo due insufficienze, nelle pagelle odierne di Tuttosport, simbolo della buona prestazione generale. Il voto più alto è 7 e lo collezionano, a partire dall’allenatore dell’Inter, Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Inzaghi lo guadagna, ovviamente, per aver saputo confermare la supremazia della squadra dopo la goleada di Verona. Il difensore italiano, invece, perché ha saputo disinnescare ogni pericolo che poteva riservare Roma-Inter, tra cui Belotti. Il centrocampista olandese merita più della sufficienza anche per via del cross invitante che permette di sbloccare la partita a Dimarco. Lo stesso vale per quest’ultimo, che sotto porta non perde l’occasione per essere decisivo.

VOTAZIONI – Da Roma-Inter Romelu Lukaku si porta a casa un bel 6,5: soffre la gara ma raggiunge la doppia cifra in marcatura. Lo stesso voto anche per André Onana, premiato dal volo impeccabile sul tiro di Ibanez, per un sempre ordinato Matteo Darmian e per l’instancabile Alessandro Bastoni. 6,5 anche per Nicolò Barella, tra i più in forma anche se non sempre aggressivo nel bloccare i pochi tentativi della Roma, Marcelo Brozovic che riprende in mano le chiavi del centrocampo dell’Inter, e Lautaro Martinez con un assist e una traversa. Raoul Bellanova, subentrato dopo 15′ nella ripresa, si ferma al 6. Insufficiente con 5,5 Hakan Calhanoglu, che non riesce incidere come suo solito. Joaquin Correa esce da Roma-Inter con un altro 5 in pagella: troppi pochi rischi per lui.



Fonte: Tuttosport – Francesco Tringali