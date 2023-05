Roma-Inter, Olimpico ai piedi di Mourinho: però una novità! − CdS

Questa sera all’Olimpico andrà in scena Roma-Inter. Gara che sarà decisiva per la qualificazione in Champions League. Almeno al momento, non si è ancora raggiunto il tutto esaurito. Sintomo questo delle tante assenze e degli ultimi episodi sfavorevoli, che hanno portato José Mourinho a criticare nuovamente gli arbitri e le incertezze societarie.

TUTTI CON MOU − Roma e Inter stanno vivendo due momenti totalmente opposti in campionato. I nerazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive e sono rientrati prepotentemente in zona Champions League. I giallorossi invece arrivano da due pareggi e una sconfitta che li hanno fatti scivolare al settimo posto in classifica. Il momento non è quindi dei migliori se consideriamo anche i tanti infortuni occorsi ai capitolini nelle ultime settimane. Infortuni che hanno decimato soprattutto il reparto difensivo. Ecco allora spiegato il perché il tutto esaurito all’Olimpico non è stato ancora raggiunto come nelle partite precedenti. Per carità i numeri sono ancora buoni visto che la quota 60.000 spettatori è già stata superata, ma è un segnale da non sottovalutare. Comunque coloro che saranno presenti non faranno sicuramente mancare il loro sostegno alla squadra e soprattutto a José Mourinho. Il tecnico giallorosso è infatti è tornato con forza a criticare gli arbitraggi dopo il pareggio di Monza. Inoltre ha riservato anche qualche critica all’atteggiamento troppo molle e incerto della società.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida