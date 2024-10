Roma-Inter, oggi test per Dybala. Poi per Juric due notizie – CdS

Verso Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. In casa giallorossa fari puntati ovviamente su Paulo Dybala. Le ultime in vista del match contro i nerazzurri per Ivan Juric.

ATTESA – Sia Inter che Roma oggi avviano ufficialmente i propri lavori per preparare la sfida dell’Olimpico, in programma domenica sera alle 20.45. In casa nerazzurra, si aspetta il rientro dei nazionali, così come quello di Nicolò Barella, stessa cosa o quasi per la Roma. Infatti, anche Juric, in attesa del ritorno nella capitale dei vari nazionali impegnati in giro per l’Europa e per il mondo, aspetta anche notizie su Paulo Dybala. La Joya scalpita per giocare contro l’amico Lautaro Martinez e oggi si sottoporrà ad un test molto importante a Trigoria. Se lo passerà, allora da domani inizierà a lavorare interamente con il gruppo. L’argentino soffre di un problema al flessore, che lo ha costretto a saltare l’ultimo match contro il Monza.

Roma-Inter si avvicina, due notizie per Juric oltre Dybala

LE ULTIME – Non solo Dybala, Juric ha anche ricevuto due notizie dall’infermeria negli ultimi giorni. Per Roma-Inter sarà della partita Enzo Le Fée. Il francese, out da alcune settimane, lavora con il gruppo e spera in una convocazione per la sfida dell’Olimpico. Chi invece sarà quasi certamente out dal match è Stephan El Shaarawy. L’esterno italo-egiziano è alle prese con uno stiramento al polpaccio. Lo staff medico, scrive il Corriere dello Sport, lo valuta giorno dopo giorno.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi