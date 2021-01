Roma-Inter, nerazzurri al lavoro verso la sfida. Lukaku torna titolare – Sky

Condividi questo articolo

Lukaku – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Roma-Inter è in programma domani alle 12:30. I nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta inattesa arrivata sul campo della Sampdoria. Matteo Barzaghi, su “Sky Sport”, fornisce le ultime notizie

LE ULTIME – Roma-Inter si avvicina. La sfida contro i giallorossi è fondamentale per i nerazzurri che, dopo la sconfitta inattesa arrivata contro la Sampdoria, vogliono ripartire e continuare la corsa allo scudetto. La squadra, agli ordini di Antonio Conte, in questi minuti, sta svolgendo la sessione di allenamento. Per il match contro i giallorossi Antonio Conte può sorridere: Lukaku ha completamente smaltito il problema muscolare e partirà dal 1′. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.