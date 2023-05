Roma-Inter è Mourinho vs Inzaghi! Condividono stessi disagi − TS

All’Olimpico, grande sfida fra Roma e Inter per la corsa Champions League. Mourinho contro Inzaghi, due tecnici che stanno vivendo un periodo parallelo

ANALOGIE − Cosa accomuna Mourinho e Inzaghi a Roma-Inter? Ovviamente i colori nerazzurri, uno del passato e l’altro del presente, ma anche i disagi con le rispettive società. Lo sfogo di Mou nel post di Monza-Roma è già storia: polemiche contro arbitri e sistema e punzecchiatura non velata verso la propria dirigenza, rea di non difendere gli interessi della squadra. Inzaghi dall’altro lato deve convivere con il malumore di Marotta e soci. L’aver perso il campionato dello scorso anno, il non aver lottato in quello di quest’anno e le undici sconfitte sono tutti aspetti che saranno valutati alla fine della stagione. Ma al netto dei disagi societari hanno un ulteriore fattore in comune: i giocatori sono con loro. L’obiettivo Champions League diventa di vitale importante per entrambi.

Fonte: Tuttosport − Sandro Bocchio