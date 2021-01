Roma-Inter, le possibili scelte di Fonseca: un dubbio a centrocampo – SM

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Roma-Inter è in programma domenica alle 12:30. Le ultime sulle possibili scelte di Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, da “SportMediaset”

LE ULTIME – Roma-Inter si avvicina. I giallorossi, reduci dalla vittoria sul campo del Crotone, vogliono estendere il periodo di forma. Fonseca, tecnico dei giallorossi, può sorridere: per la sfida contro i nerazzurri torna a disposizione Spinazzola, che è tornato in gruppo. Davanti a Pau Lopez ci saranno Mancini, Ibanez e Smalling. Davanti alla difesa ballottaggio fra Villar e Cristante, con il primo in vantaggio. A completare il reparto Veretout con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. A supporto di Dzeko, che torna titolare, Mkhitaryan e Pellegrini.