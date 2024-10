Roma-Inter, Juric scioglie i dubbi a centrocampo: due duelli

Ivan Juric scioglie i dubbi relativi a un ballottaggio nel suo centrocampo, come sottolinea l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante. Due i duelli previsti per Roma-Inter di domani sera.

DUBBI RISOLTI – Mancano poco più di 24 ore a Roma-Inter di domani e, dopo il lavoro di oggi, Ivan Juric scioglie i dubbi a centrocampo. Uno, in particolare. Quello che fino a oggi vedeva il ballottaggio per una maglia da titolare fra Pisilli e Koné. E sarà proprio il centrocampista francese a spuntarla, partendo quindi dal primo minuto in una gara che, per i giallorossi, sarà la grande occasione per cercare di rilanciare un inizio di Serie A decisamente poco ispirato. Lo sa bene il tecnico neoarrivato, che non vuole lasciare nulla al caso. E vuole affidarsi ai suoi uomini migliori, dopo aver recuperato anche in attacco la coppia titolare formata da Artem Dovbyk e Paulo Dybala.

Roma-Inter, due duelli a centrocampo: Ivan Juric prepara i suoi uomini migliori

DOPPIO DUELLO – Proprio in vista di Roma-Inter di domani, a centrocampo saranno due quindi i duelli chiave. Da una parte il citato Koné, insieme a Bryan Cristante. Dall’altra le scelte praticamente obbligate di Simone Inzaghi, con la presenza delle due mezz’ali Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Oltre naturalmente al vertice basso Hakan Calhanoglu, che sarà chiamato agli straordinari vista l’assenza dell’ultim’ora di Kristjan Asllani. Insomma, fra i tanti duelli chiave della gara di domani allo stadio Olimpico, molto si giocherà proprio in mezzo al campo. Proprio in questo senso vanno lette le scelte dei due tecnici, in una partita dalla grossa importanza per entrambe le squadre.