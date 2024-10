Roma-Inter, Juric rischia in attacco. La probabile formazione

Domenica sera ci sarà Roma-Inter: un match dai ricordi vividi per i tifosi nerazzurri, che in diverse occasioni hanno festeggiato uno Scudetto ai danni dei giallorossi. Ivan Juric vuole rischiare in attacco, la sua probabile formazione.

IMPEGNI – Domenica sera alle 20.45 l’Inter sarà impegnato nella partita di campionato contro la Roma. Partita molto difficile, soprattutto per il momento delicato nell’ambiente giallorosso. Tante proteste annunciate, risultati che non sono arrivati nelle ultime settimane. La squadra di Simone Inzaghi vivrà una settimana complicata tra Roma, Young Boys e Juventus nella domenica successiva.

TRIDENTE – Paolo Assogna su Sky Sport ha annunciato una sorpresa: «L’inizio di stagione ci dice che Dybala fatica a trovare la porta su azione, salta gare per infortunio. Rimane comunque determinante nelle grandi sfide, il suo peso specifico è enorme. Oggi alle 17 farà l’allenamento con il gruppo e sarà titolare contro l’Inter. Anche Dovbyk ci sarà, ieri è stato sostituito nel finale e ha segnato. Si è detto stanco, ma è stanchezza fisiologica perché è sempre in campo. Con l’Inter si profila la possibilità del triangolo d’attacco migliore possibile in questo momento: Dybala-Pellegrini, che si è allenato a Trigoria in questi giorni, e Dovbyk».

Roma-Inter, la probabile formazione di Juric

Roma (3-4-2-1): Svilar;, Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.