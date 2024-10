Roma-Inter, Juric recupera tre titolari! La lista dei convocati

Domani sera, alle 20:45, la Roma di Ivan Juric tornerà in campo allo Stadio Olimpico per una sfida cruciale contro l’Inter. Il tecnico giallorosso recupera potenzialmente due titolari, ma lascia a casa El Shaarawy. Di seguito la lista dei convocati.

TRA RECUPERI – Nelle ultime ore, il club giallorosso ha reso nota la lista dei convocati diramata dal tecnico croato, che include alcuni importanti rientri. Tre buone notizie per Ivan Juric, in vista di Roma-Inter in programma domani. Paulo Dybala e Artem Dovbyk sono entrambi tra i convocati e pronti a dare il loro contributo. In particolare, Dovbyk, indicato come “al 100%” dallo stesso Juric durante la conferenza stampa prepartita, rappresenta un’arma fondamentale per l’attacco giallorosso. Tra le altre buone notizie, spicca anche il possibile rientro di Enzo Le Fée. Tuttavia, il tecnico dovrà fare a meno di Stephan El Shaarawy, assente a causa di un problema al polpaccio, mentre Alexis Saelemaekers è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al malleolo subito contro il Genoa. Juric, alla guida della Roma da quest’anno, sa bene quanto sia importante ottenere un risultato positivo per mantenere alto il morale e continuare a credere nelle ambizioni stagionali. La presenza di giocatori chiave come Dybala e Dovbyk, insieme al possibile rientro di Le Fée, lascia aperte le speranze per una partita di grande intensità e qualità.

ROMA-INTER, I CONVOCATI DI JURIC

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Abdulhamid.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.