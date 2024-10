Roma-Inter, sulla probabile formazione di Juric pesa un grande dubbio!

Ivan Juric prepara Roma-Inter portando con sé un grosso dubbio che incide sulla probabile formazione. Ecco di cosa si tratta e quale dovrebbe essere l’undici titolare giallorosso di domenica sera.

RITORNO – Cresce l’attesa per il ritorno della Serie A. L’ottava giornata di campionato riparte col botto: sono due, infatti, i big match che caratterizzeranno il rientro dalla sosta per le Nazionali: Juventus-Lazio di sabato e Roma-Inter di domenica. A quest’ultima sfida, che prevede una trasferta all’Olimpico per la squadra di Simone Inzaghi, mancano solo due giorni. Ivan Juric sta preparando i suoi uomini, cercando di mettere a punto la migliore formazione. Sulla probabile dell’allenatore giallorosso, però, incide un grande dubbio.

Roma-Inter, cosa incide sulla probabile formazione di Juric

DUBBIO – Se fino a pochi giorni fa la grande incognita di Ivan Juric per Roma-Inter era la disponibilità di Paulo Dybala, adesso la situazione cambia. L’attaccante argentino, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, è ormai completamente recuperato. Il dubbio attualmente resta su un altro perno del reparto offensivo: Artem Dovbyk. L’ucraino ha accusato un’infiammazione al ginocchio negli ultimi minuti della seconda sfida con la sua Nazionale e per questo non è al 100% della condizione fisica. Il centravanti sta svolgendo le terapie, allenandosi per Roma-Inter senza grossi carichi ed evitando di sforzare troppo.

CAUTELA – Come riferisce Angelo Mangiante su Sky Sport 24, infatti, in questi giorni Dovbyk sarà gestito con cautela da Ivan Juric, perché considerato fonte preziosa contro un rivale del calibro dei nerazzurri. Ancora non vi è la sicurezza della sua titolarità, ma la sua eventuale presenza dal 1′ incide di gran lunga sulla probabile formazione giallorossa, praticamente già delineata. Il 3-4-2-1 di Juric, con Dovbyk presente, implicherebbe la presenza alle sue spalle di e Pellegrini. Di seguito il resto dell’undici giallorosso per Roma-Inter.

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.