Roma-Inter, Juric indeciso su un ruolo: probabile formazione – CdS

Roma-Inter questa sera all’Olimpico nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Juric ha dubbi su un ruolo a centrocampo. La probabile formazione di Roma-Inter.

DUBBI – Verso Roma-Inter, match che si disputerà questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Se in casa nerazzurra, i giochi sembrano ormai decisi, lo stesso non si può dire invece per la Roma. I giallorossi, reduci dal pareggio contro il Monza nell’ultima uscita prima della sosta per le nazionali, rimangono con un dubbio a centrocampo. Il tecnico croato, che ieri ha parlato in conferenza stampa direttamente da Trigoria, dovrà scegliere il partner da affiancare a Bryan Cristante sulla linea mediana. Se fino a ieri Niccolò Pisilli era in vantaggio, adesso il Corriere dello Sport pone un altro giocatore titolare nella probabile formazione per Roma-Inter: Manu Koné.

Roma-Inter, oltre il dubbio: la probabile formazione di Juric

ULTIME – Il dubbio Koné-Pisilli probabilmente rimarrà tale fino a poche ore dall’inizio della partita, ma per il resto la formazione della Roma contro l’Inter è fatta. Mario Hermoso, corteggiato dall’Inter in estate, partirà dalla panchina. Il braccetto mancino sarà Angeliño, mentre Nicola Zalewski farà l’esterno tutta fascia. In avanti, confermati sia Paulo Dybala che Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, che si troverà di fronte il “collezionista” Francesco Acerbi, sarà supportato sulla trequarti dall’argentino e da Lorenzo Pellegrini. La probabile formazione per Roma-Inter.

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.