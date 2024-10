Roma-Inter, Juric col 3-4-2-1. Ha due dubbi da sciogliere – CdS

Verso Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. Ivan Juric varerà il suo 3-4-2-1, ma ancora due dubbi da dover sciogliere.

LA SFIDA – Si avvicina Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. All’Olimpico, serata di gala tra i giallorossi di Ivan Juric e i campioni d’Italia. Primo vero test probante in trasferta in questo campionato per l’Inter, che vorrà subito ricominciare forte questo post-sosta. Ci sarà un trittico di partite niente male per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo la trasferta a Roma, volerà in Svizzera per sfidare lo Young Boys e poi ritornerà a Milano per affrontare la Juventus. I capitolini, invece, dopo l’Inter giocheranno contro Dinamo Kiev in Europa League e Fiorentina al Franchi. Se Simone Inzaghi dovrebbe apportare due novità rispetto all’ultima uscita con il Torino, Juric si affida ad una certezza: il modulo, 3-4-2-1,

Roma-Inter, Juric dovrà sciogliere due dubbi per la sfida

DUBBI – Come sottolinea il Corriere dello Sport, sono due essenzialmente i dubbi in casa Roma. Uno riguarda il centrocampo, con Manu Koné in vantaggio per prendere il posto del baby Niccolò Pisilli. E il secondo, invece, è in difesa. Qui, le opzioni sono più di una: mettere Angeliño braccetto di sinistra e collocare Nicola Zalewski tutta fascia; oppure Angeliño farà l’esterno ed Hermoso giocherà in difesa da braccetto. Intanto, Juric può sorridere per il recupero praticamente certo di Paulo Dybala.

