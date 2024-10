Roma-Inter, Juric cambia modulo? Un’idea! Probabile formazione – TS

È vigilia di Roma-Inter e Ivan Juric sta studiando le ultime mosse da proporre contro i campioni d’Italia. C’è anche l’idea di un eventuale cambio modulo. La probabile formazione della Roma.

LA SFIDA – Roma-Inter sarà l’ottava giornata del campionato di Serie A per la formazione giallorossa. Il club allenato da Ivan Juric si attende un cambio di passo dopo aver registrato un solo successo, contro il Venezia in rimonta per 2-1, nelle ultime 4 partite. L’allenatore ex Torino è già in bilico, con una svolta nella stagione dei capitolini avvertita con urgenza stante l’ottavo posto al momento occupato in classifica. Ecco che la partita contro l’Inter potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dare un sapore diverso a un’annata finora insoddisfacente secondo la prospettiva della dirigenza americana. Il tecnico croato, nella rifinitura di oggi, deciderà con che modulo schierare. Nelle ultime due recenti partite contro l’Inter, sulla panchina del Torino, ha giocato con la difesa a quattro.

Roma-Inter, probabile formazione: le mosse di Juric

IDEA – L’idea della difesa a quattro verrà studiata durante la rifinitura di oggi a Trigoria. Al momento, rimane comunque favorito come modulo il 3-4-2-1. In difesa, giocherebbe Mario Hermoso, cercato anche dall’Inter in estate, che poi ha deciso di virare su Tomas Palacios. Ci si attende un ritorno dal primo minuto di Paulo Dybala, con l’argentino che si allena con la squadra al fine di essere al meglio per il big match di domani. L’attaccante ex Juventus dovrebbe condividere la posizione di trequartista con Lorenzo Pellegrini, con Artem Dovbyk confermato nel ruolo di punta titolare. La probabile formazione secondo Tuttosport:

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.