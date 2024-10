Roma-Inter, Inzaghi non ha dubbi a centrocampo: scelte chiare

Prosegue l’avvicinamento a Roma-Inter, importantissima gara per entrambe le squadre in programma domenica allo stadio Olimpico. I due allenatori lavorano alle scelte di formazione, con Simone Inzaghi che non ha alcun dubbio per quanto riguarda il suo centrocampo.

AL LAVORO – Entra nel vivo la preparazione per Roma-Inter di domenica, gara in programma allo stadio Olimpico. Una sfida importante, con i nerazzurri che devono lanciare un messaggio importante in quanto campioni d’Italia. Dall’altra parte, i giallorossi dovranno cercare di riscattare un difficile periodo, con tanto di cambio di allenatore. Se da una parte Ivan Juric ha qualche dubbio di formazione relativamente alla sua mediana, in particolare con il ballottaggio tra Pisilli e Koné, dall’altra parte Simone Inzaghi ha già ben chiare quelle che saranno le sue scelte per il centrocampo. Anche tenendo in conto l’impegno infrasettimanale in UEFA Champions League contro gli Young Boys a Berna e il big match della settimana successiva contro la Juventus.

Simone Inzaghi, nessun dubbio a centrocampo per Roma-Inter: le sue scelte

CLASSICO TRIO – E per Roma-Inter a centrocampo scenderanno in campo i soliti tre, ovvero Henrikh Mkhitaryan a sinistra, Hakan Calhanoglu come vertice basso e il rientrante Nicolò Barella a destra. Lui il vero dubbio, considerando appunto come abbia saltato le precedenti tre partite contro Udinese, Stella Rossa e Torino per infortunio. In ogni caso Simone Inzaghi sa bene come non possa fare a meno di lui per la partita di domenica contro i giallorossi. A riposare sarà Davide Frattesi, considerando anche come la maggior parte delle rotazioni nell’undici titolare dovrebbero poi arrivare nella sfida europea contro gli Young Boys. Nessun dubbio, quindi, per Simone Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE – Per il resto, considerando tutto l’undici oltre al centrocampo, queste dovrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi per Roma-Inter di domenica: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.