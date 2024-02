Roma-Inter, Inzaghi evita il turnover? Conferme ad Appiano Gentile

L’Inter si prepara alla trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Inzaghi scarta i dubbi e si concentra sulla formazione titolare. Piovono conferme ad Appiano Gentile.

CERTEZZE – Archiviata la vittoria contro la Juventus e la prima fuga scudetto, in casa Inter si inizia già a pensare alla delicata trasferta di sabato alle 18 contro la Roma. Simone Inzaghi pensa a come sistemare la difesa, con Alessandro Bastoni unico diffidato in campo. Non dovrebbe cambiare: insieme a lui spazio al solito Benjamin Pavard, sempre più leader di questa Inter, insieme a Francesco Acerbi. Sulle fasce invece, confermati i soliti Matteo Darmian e Federico Dimarco. A centrocampo invece, spazio a Nicolò Barella e Henrik Mkhitaryan ai lati del più che intoccabile Hakan Calhanoglu. Tramonta invece l’idea di rivedere in campo Davide Frattesi, che resterà ai box sia in Roma-Inter di sabato sia presumibilmente contro la Salernitana, dopo l’infortunio prima della Juventus. Per Inzaghi nessun turnover per la gara dell’Olimpico, per cui in avanti confermata la presenta di Marcus Thuram e Lautaro Martinez con il tecnico piacentino che non vuole fare sconti a nessuno. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Roma-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.