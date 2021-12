Roma-Inter, Inzaghi ha un dubbio in difesa. Bagarre Bastoni-D’Ambrosio

Si avvicina Roma-Inter, big match della sedicesima giornata di campionato. Inzaghi ha un solo dubbio di formazione in difesa con il ballottaggio tra Bastoni e D’Ambrosio

DUBBIO − È vigilia di Roma-Inter, big match della sedicesima giornata di Serie A. Per i nerazzurri, si tratta della prima prestigiosa e delicata trasferta da affrontare nel giro di pochi giorni (Real Madrid in Champions League martedì). Roma-Inter è anche José Mourinho contro il suo grande passato, prima volta in assoluto da quando ha lasciato il nerazzurro nel 2010. In vista del match dell’Olimpico, Simone Inzaghi (vedi conferenza) ha un solo dubbio di formazione che riguarda la difesa. Come riporta Sky Sport, è vivo infatti il ballottaggio tra Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Il classe ’99 ha recuperato dalla gastroenterite che lo aveva colpito contro lo Spezia e sarà arruolabile per la sfida di domani. Tuttavia, la sua titolarità non è sicura con Inzaghi che potrebbe optare ancora per il jolly campano.