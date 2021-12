Roma-Inter, Inzaghi con tre Primavera aggregati per la partita

Tre giocatori della Primavera dell’Inter sono stati aggregati alla Prima Squadra nerazzurra per la partita di oggi all’Olimpico contro la Roma.

AGGIUNTI IN LISTA – Roma-Inter potrebbe vedere tre giocatori della Primavera tra gli uomini di Simone Inzaghi. Si tratta di Carboni, Cortinovis e Zanotti. I tre non hanno preso parte alla partita di Campionato Primavera 1 contro il Napoli (vedi articolo) ed è dunque presumibile che vadano in panchina con la Prima Squadra.