Roma-Inter, Inzaghi con tre Primavera aggregati per la partita

Tre giocatori della Primavera dell’Inter sono stati aggregati alla Prima Squadra nerazzurra per la partita di oggi all’Olimpico contro la Roma. Inzaghi conferma quanto già fatto mercoledì contro lo Spezia.



AGGIUNTI IN LISTA – Roma-Inter vedrà tre giocatori della Primavera tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi. Si tratta, come mercoledì con lo Spezia, di Franco Carboni, Fabio Cortinovis e Mattia Zanotti. I tre non prenderanno parte alla partita di Campionato Primavera 1 contro il Napoli, che prenderà il via alle ore 13 (vedi formazioni). Per loro ci sarà quindi una nuova presenza in panchina con la Prima Squadra, la seconda consecutiva.