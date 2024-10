Roma-Inter, Inzaghi ridisegna il centrocampo e ringrazia Sommer: le pagelle – CdS

Roma-Inter termina sul punteggio di 0-1 con Simone Inzaghi che deve far fronte a due infortuni dopo i primi minuti (Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi), orfano già di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani ridisegna il centrocampo. Lautaro Martinez non sbaglia e trascina l’Inter, ma il merito è anche di Yann Sommer! Ecco le pagelle dei nerazzurri nella sfida vinta all’Olimpico, secondo il Corriere dello Sport.

DI CARATTERE – Simone Inzaghi costretto a cambiare rapidamente dopo i primi minuti di Roma-Inter e vince contro tutto e tutti, anche contro le decisioni discutili dell’arbitro Davide Massa, che lo ammonisce pure per proteste. L’Inter trova la vittoria con una ripartenza efficace e quel solito spirito battagliero che la contraddistingue, grazie al gol di Lautaro Martinez. Fino a quel momento l’argentino non era stato protagonista di una prestazione sopra la media, anzi. Però ha sfruttato bene l’occasione e trascinato la squadra alla vittoria. Non a caso il bomber argentino è stato anche il migliore in campo secondo le pagelle del quotidiano romano (voto 7). Bene anche l’atteggiamento di Marcus Thuram in attacco, essenziale per aprire varchi ai compagni, voto 6. Davide Frattesi e Stefan de Vrij entrano a partita in corso per sostituire gli infortunati Calhanoglu e Acerbi, e lo fanno nel migliore dei modi. L’italiano è caparbio nel recuperare il pallone su Zalewski e innescare l’azione del vantaggio: voto 7. Come lui anche l’olandese, che entra bene e neutralizza Paulo Dybala.

Non solo Inzaghi e Lautaro Martinez

SALVA RISULTATO – L’Inter vince con merito in casa della Roma, ma questo è frutto di un grandissimo lavoro di squadra, dall’allenatore all’attaccante, compreso soprattutto Yann Sommer. Il portiere nerazzurro tiene a galla la sua squadra opponendosi agli avversari. Voto 6,5 in pagella, graziato anche dal palo sulla respinta dopo il cross di Lorenzo Pellegrini. Anche Benjamin Pavard è attento e reattivo in difesa, stringe la marcatura su Dovbyk e non lo a fa respirare, voto 6,5. Giornata meno positiva per gli esterni: Matteo Darmian e Federico Dimarco spingono meno del solito: voto 5,5 per entrambi.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi