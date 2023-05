Roma-Inter, Inzaghi cambia l’attacco: probabile formazione − TS

InzaghiQuesta sera Roma-Inter molto potrà dire sulle ambizioni Champions League di entrambe le squadre. Come riportato da Tuttosport, Inzaghi rispetto alla partita con il Verona dovrebbe cambiare ben sei calciatori compresa la coppia d’attacco.

TANTI CAMBI − Contro la Roma l’Inter cerca il quarto successo di fila in campionato. Successo che potrebbe permettergli di staccare ulteriormente i giallorossi e mettere una seria ipoteca sul quarto posto. Per questo motivo Simone Inzaghi è pronto ad effettuare una mini rivoluzione rispetto alla partita di Verona. In porta dovrebbe infatti tornare André Onana al posto di Samir Handanovic. A comporre la linea a tre dovrebbero invece esserci Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sulle fasce tutto invariato con Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. A centrocampo Inzaghi concede un po’ di riposo a Henrikh Mkhitaryan e al suo posto è pronto a tornare Nicolò Barella che affiancherà Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Continua invece l’alternanza delle coppie in attacco. L’obiettivo è quello di avere le punte tutte in condizione e rodate in vista del derby di Champions League di martedì. Ecco allora che al posto della coppia Edin Dzeko Lautaro Martinez, il tecnico piacentino schiererà Joaquin Correa e Romelu Lukaku.

PROBABILE FORMAZIONE − La probabile formazione dell’Inter secondo Tuttosport (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.

Fonte: Tuttosport