Roma-Inter, Inzaghi si affida al tandem offensivo tipo. Le ultime sulla difesa

È il giorno di Roma-Inter, fischio d’inizio alle ore 18.00. Inzaghi sta ormai sciogliendo gli ultimi dubbi sull’undici da schierare. Le ultime su attacco e difesa

ULTIME − Roma-Inter, manca pochissimo. I nerazzurri sono a caccia della quinta vittoria consecutiva ma dovranno vedersela contro il grande ex José Mourinho, alla prima assoluta da rivale della Beneamata. In vista del match dell’Olimpico, Simone Inzaghi sta sciogliendo le ultime riserve. In avanti, si rivede la coppia formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko, 18 gol in due tra tutte le competizioni. Come riporta Sport Mediaset, sulla linea arretrata ok Alessandro Bastoni mentre al momento il ballottaggio Dimarco-D’Ambrosio vede in vantaggio il primo.