Roma-Inter, infortuni e squalifiche costringono Mourinho a cambio modulo

I tanti infortuni e le squalifiche costringono l’allenatore della squadra capitolina, José Mourinho, a cambiare modulo per Roma-Inter.

PUNTO – Come riportato da Angelo Mangiante, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, la Roma è alle prese con tanti giocatori infortunati, come Lorenzo Pellegrini e Stefan El Shaarawy, e a quelli squalificati Tammy Abraham e Rick Karsdorp. L’allenamento di rifinitura della squadra giallorossa è cominciato. Nella partita di domani in casa contro l’Inter si va verso un modulo a 4 in difesa per l’assenza di giocatori a tutta fascia, come El Shaarawy e Karsdorp. L’inserimento in un ruolo, quello di terzino destro, che non appartiene a Roger Ibanez, dà la misura di quanto sia corta la rosa dei capitolini. Non c’è un’alternativa a Karsdorp, visto che José Mourinho ha bocciato Bryan Reynolds già nel precampionato.

Fonte: Sky Sport 24 – Angelo Mangiante