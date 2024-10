Roma-Inter, Hermoso in panchina: cambio! Probabile formazione – Sky

Meno uno a Roma-Inter. Novità dalla rifinitura dei giallorossi, con Ivan Juric che mette in panchina Mario Hermoso. La probabile formazione.

ULTIME – Sia Roma che Inter hanno concluso i loro allenamenti di rifinitura. In casa Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno, oltre di Piotr Zielinski, anche di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, infatti, non partirà con la squadra verso la Capitale. Al suo posto, sarà aggregato il talentuoso Thomas Berenbruch dalla Primavera. Quanto alla probabile formazione dell’Inter, il mister piacentino sembra ormai essersi deciso anche per quanto concerne la retroguardia arretrata. I nerazzurri partiranno nel pomeriggio verso Roma. In casa giallorossa, invece, poco fa ha parlato in conferenza stampa Juric, il quale ha espresso anche delle belle parole nei confronti del suo ex giocatore Federico Dimarco. Il tecnico croato ha anche parlato di formazione, confermando la presenza dal primo minuto sia di Paulo Dybala che di Artem Dovbyk. La novità però sarebbe quella relativa a Mario Hermoso. La probabile formazione dei giallorossi.

Roma-Inter, probabile formazione: Juric preferisce altro ad Hermoso

SCELTE – Niente da fare, almeno secondo i colleghi di Sky Sport, per Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, in estate cercato pure dall’Inter, partirà dalla panchina. Al suo posto, verrà arretrato Angeliño nel ruolo di braccetto mancino, mentre Nicola Zalewski andrà a fare l’esterno tutta fascia. A centrocampo, Niccolò Pisilli favorito su Manu Kone per giostrare accanto a Bryan Cristante. La probabile formazione della Roma contro l’Inter di Inzaghi.

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.