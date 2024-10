Roma-Inter, un giallorosso scalpita: ‘Farà di tutto per esserci!’ – CdS

Verso Roma-Inter, match in programma giorno 20 ottobre. Big match dell’ottava giornata di Serie A, che si disputerà all’Olimpico. Un giallorosso lavora per non mancare.

BIG MATCH – Mancano nove giorni a Roma-Inter, partitissima dell’ottava giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi, subito dopo la sosta, infatti, incontrerà prima la Roma di Ivan Juric, per poi volare in Svizzera a casa dello Young Boys in Champions League. Il 27, il mese di ottobre in casa si chiuderà con il derby d’Italia contro la Juventus. Per quanto riguarda i capitolini, dopo il pari col Monza, Juric prova il colpo grosso con i campioni d’Italia. E per farlo spera nel recupero di Paulo Dybala. L’argentino, out a Monza per un problema al flessore, lavora a parte.

Roma-Inter, Dybala scalpita e vorrà esserci contro i nerazzurri

LAVORO – Programma ad hoc, scrive il Corriere dello Sport, per Paulo Dybala. La Joya si sta dividendo tra fisioterapia e lavori in palestra. E lo farà almeno fino a lunedì. Da martedì, lo staff valuterà se dargli il consenso per iniziare ad allenarsi con il gruppo. L’argentino scalpita e farà di tutto per esserci contro l’Inter. Chi invece non sarà della partita è Stephan El Shaarawy. L’esterno italo-egiziano si è stirato nell’ultimo match a Monza e ne avrà per alcune settimane.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi