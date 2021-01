Roma-Inter, Fonseca recupera Spinazzola e schiera altri tre titolari

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma-Verona

Roma-Inter, Fonseca ha già in mente la probabile formazione che scenderà in campo domani alle 12:30 contro i nerazzurri. Leonardo Spinazzola recupera per la sfida dell’Olimpico, e insieme a lui il ritorno di altri tre titolari.

LE ULTIME – Roma Inter, Fonseca potrà contare sull’impiego di Leonardo Spinazzola perfettamente recuperato e partirà titolare contro i nerazzurri. Con lui ci saranno anche Jordan Veretout, Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, a riposo nella scorsa partita contro il Crotone. I giallorossi cercano la prima vittoria contro una big per entrare ufficialmente nella corsa scudetto soprattutto dopo le stop delle milanesi nella scorsa partita. Il tecnico portoghese ha già in mente l’undici da schierare domani per la sfida delle 12:30 con il classico 3-4-2-1 ma con un solo dubbio a centrocampo ed è legato a Bryan Cristante, in ballottaggio con il giovane centrocampista spagnolo Villar.