Roma-Inter, Fonseca proverà a giocarla sui duelli individuali – Sky

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Roma-Inter, lunch match di domani per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sarà una sfida molto delicata per entrambe le squadre. Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha preparato la partita per contrastare la fisicità della squadra di Antonio Conte

PROVATI I DUELLI – Fonseca ha provato in questi giorni diversi duelli individuali per affrontare alla meglio l’Inter. Il punto di Angelo Mangiante per “Sky Sport 24”: «Fonseca prova i duelli, Smalling si occuperà della fisicità di Lukaku, Spinazzola farà un duello a tutta fascia con Hakimi. In mezzo al campo giocheranno Villar e Veretout contro Brozovic e Barella, sarà una sfida tra il calcio collettivo della Roma e la forza dell’Inter di Antonio Conte e le prodezze di cui sono capaci Lukaku e Lautaro Martinez. Sarà anche una sfida con tanti intrecci perché Conte poteva essere l’allenatore della Roma, Dzeko poteva raggiungere Conte al Chelsea e all’Inter, Spinazzola un anno fa era dell’Inter poi tornò alla Roma in extremis».