Roma-Inter, Fonseca oggi valuterÃ  Smalling tornato ad allenarsi in gruppo

Roma-Inter, Fonseca oggi valuterà Smalling tornato ad allenarsi in gruppo

Condividi questo articolo

In vista di Roma-Inter, Paulo Fonseca recupera Chris Smalling e oggi valuterà se schierare o meno il centrocampista in inglese contro la formazione di Antonio Conte: un ballottaggio.

RITORNO DALL’INFORTUNIO – Chris Smalling in questa stagione è stata una rivelazione – diventata sicurezza – per la difesa di Paulo Fonseca, che potrà contare anche sull’impiego del brasiliano Roger Ibanez, schierato titolare nella difesa a tre già contro l’Hellas Verona. Stessa difesa a tre che potrebbe essere riproposta contro l‘Inter per schierarsi (quasi) a specchio nel 3-4-2-1 scelto dal tecnico portoghese. Tornando al difensore inglese, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo dodici giorni di stop per il problema muscolare accusato all’adduttore: contro l’Inter di sicuro sarà convocato, ma il ballottaggio ad oggi è con lo stesso Ibanez – schierato centrale – e Kolarov – schierato nel centro-sinistra.