Roma-Inter, ecco il solito vittimismo: si ‘chiede’ un rigore – CdS

LA MOVIOLA – Siamo alle solite: la Roma perde, stavolta con l’Inter, e si parla dell’arbitro. È accaduto praticamente sempre quando i giallorossi non sono stati capaci di prendere punti e si ripete pure oggi, all’indomani di un inequivocabile 0-2. Lo fa il Corriere dello Sport, nella moviola a cura di Edmondo Pinna, parlando di “rigore negato”. L’episodio è al 90′, quando Francesco Acerbi tira la maglia di Roger Ibanez su un corner. La trattenuta c’è, l’entità è abbastanza discutibile (vedi articolo). Per il quotidiano romano però era da punire e l’arbitro Fabio Maresca (voto 4.5) ha sbagliato. Così come ha sbagliato a non ammonire Hakan Calhanoglu per il fallo in avvio su Mady Camara, dando invece il giallo a Gianluca Mancini per un fallo identico sul turco. Regolare il gol che sblocca Roma-Inter di Federico Dimarco, con il fuorigioco di Romelu Lukaku che non può essere giudicato attivo: non interferisce su Rui Patricio. C’è poi un’altra richiesta di rigore, su un cross di Edoardo Bove deviato col braccio da Matteo Darmian. Non può esserlo: il movimento del corpo in scivolata è congruo e c’è un triplo rimpallo, l’ultimo sulla gamba destra del difensore.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna