Roma-Inter, Dybala dal primo minuto? La probabile formazione

Roma-Inter si giocherà domenica 20 ottobre alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione del tecnico giallorosso Ivan Juric.

LA SFIDA – Roma-Inter rischia di rappresentare “l’ultima spiaggia” per il tecnico della formazione capitolina Ivan Juric. La sua squadra, infatti, dopo un buon inizio in campionato con due vittorie consecutive contro Udinese e Venezia, ha avuto una battuta d’arresto con il pareggio contro il Monza per 1-1. In Europa League, la Roma ha rimediato una sconfitta contro l’Elfsborg in Europa League per 0-1, restando così a un punto in classifica dopo il pareggio con il punteggio di 1-1 contro l’Athletic Bilbao. Tali circostanze potrebbero incidere sulla sua permanenza alla guida dei giallorossi in caso di ulteriore passo falso contro l’Inter.

Roma-Inter, la probabile formazione di Juric:

LE SCELTE – Il grande dilemma in casa Roma riguarda la titolarità o meno di Paulo Dybala in Roma-Inter. Il calciatore argentino è tornato ad allenarsi con la squadra giallorossa, ma i dubbi sulla sua presenza dal primo minuto contro i meneghini non sono stati ancora sciolti in maniera definitiva. Al momento, sembra prevalere la cautela sul punto, con Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini favoriti per agire alle spalle di Artem Dovbyk. Alle loro spalle confermati Bryan Cristante e Manu Konè, con Zeki Çelik e Angeliño sugli esterni.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric .