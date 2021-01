Roma-Inter: due big in dubbio per Fonseca! Ecco...

Roma-Inter: due big in dubbio per Fonseca! Ecco di chi si tratta

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Dopo la bella vittoria di Crotone, che ha issato i giallorossi a -3 da Antonio Conte, Paulo Fonseca prepara il big match Roma-Inter, in programma domenica alle 12.30. Un paio di ballottaggi cruciali per il tecnico portoghese

DUBBI – La Roma di Paulo Fonseca non vuole fermarsi. Dopo aver messo nel mirino il secondo posto dei nerazzurri di Conte, i giallorossi sono pronti alla prova del nove. Roma-Inter sarà un test chiave per capire a che punto è il processo di crescita. Fonseca ripartirà da alcune certezze, che hanno fornito risposte importanti nelle ultime uscite. Tra queste, ovviamente, c’è Henrikh Mkhitaryan, autore di una prova splendida contro i pitagorici di Giovanni Stroppa. L’ex Arsenal occuperà lo spazio sulla trequarti, assieme a Lorenzo Pellegrini, alle spalle di uno tra Borja Mayoral ed Edin Dzeko. È questo il ballottaggio principale di Roma-Inter: il bosniaco è rimasto in panchina a Crotone per evitare complicazioni (è alle prese con un problema muscolare). Ma l’ex Real Madrid è apparso in gran forma, siglando addirittura una doppietta, e si candida per una maglia da titolare nel big match dell’Olimpico.

CERTEZZE – L’altro ballottaggio importante per Fonseca, in vista di Roma-Inter, riguarda Leonardo Spinazzola. Contro i calabresi, la fascia sinistra è stata occupata da Bruno Peres, ma l’ex Juventus sembra aver recuperato dai suoi guai fisici e vorrà fare bella figura contro i nerazzurri, anche per quanto accaduto a gennaio scorso. Sul versante opposto, confermatissimo Karsdorp, con Cristante e Veretout in mezzo a fare filtro. Pochi dubbi anche sul terzetto difensivo: Smalling, Ibanez e Mancini offrono troppe garanzie per poter essere sostituiti in una gara così importante.