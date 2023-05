Roma-Inter, Dimarco il migliore. Tre insufficienze: le pagelle − CdS

Per l’Inter ieri contro la Roma è arrivata una vittoria pesantissima in chiave Champions League. La prova offerta è stata nel complesso positiva, con Dimarco che secondo il Corriere dello Sport è stato il migliore dei suoi. Ci sono comunque state anche tre insufficienze.

LE PAGELLE − Contro la Roma l’Inter è stata nuovamente in grado di offrire un’ottima prova di squadra. I nerazzurri hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva in campionato e hanno messo un altro importante tassello per centrare la qualificazione in Champions League. I giocatori scesi in campo ieri si sono comportati quasi tutti in maniere egregia, e ciò è sottolineato anche dalle pagelle del Corriere dello Sport. Federico Dimarco è stato sicuramente il migliore dei suoi con 7, voto che è stato assegnato parimenti a Francesco Acerbi e Marcelo Brozovic. 6,5 invece per Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Prova sufficiente per quasi tutti gli altri calciatori scesi in campo. In una partita positiva sotto molti aspetti ci sono state però anche tre insufficienze da Roma-Inter. La più grave 5, è toccata a Joaquin Correa autore di una prova incolore, poi 5.5 a Roberto Gagliardini subentrato a gara in corso e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota