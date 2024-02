Roma-Inter, De Rossi ha da scegliere la mossa in formazione

Roma-Inter sarà la quarta partita per De Rossi da allenatore giallorosso: le precedenti tre le ha vinte. In vista del match delle 18 all’Olimpico, per la ventiquattresima giornata di Serie A, l’ex centrocampista deve fare una scelta proprio nel ruolo dove giocava.

AVANTI O INDIETRO – Per Roma-Inter resta un vero dubbio di formazione a Daniele De Rossi: squadra più o meno offensiva. La chiave sarà data dalla posizione di Lorenzo Pellegrini, con il capitano che è sempre andato a segno nelle tre partite dopo l’esonero di José Mourinho. Se dovesse giocare nei tre di centrocampo l’escluso sarebbe Edoardo Bove, al quale è stato annullato un gol lunedì contro il Cagliari. Con Pellegrini invece nel tridente d’attacco l’escluso sarebbe Stephan El Shaarawy, finora arma tattica della Roma e con una nuova posizione più offensiva. Di certo non cambiano gli altri due in avanti, ossia Paulo Dybala e l’attesissimo ex Romelu Lukaku, alla sua seconda dopo aver lasciato l’Inter.

I RIENTRI – Alla vigilia di Roma-Inter, in conferenza stampa, De Rossi ha detto che nessuno è imbattibile. Oggi avrà a disposizione due recuperi, Leonardo Spinazzola e addirittura Chris Smalling che non si vedeva addirittura da cinque mesi. Andranno però in panchina, con Diego Llorente accanto a Gianluca Mancini in difesa e l’acquisto di fine mercato invernale Angelino come terzino sinistro. A completare il pacchetto arretrato ci sarà Rick Karsdorp da terzino destro, favorito su Rasmus Kristensen. In mezzo al campo, col modulo 4-3-2-1, le certezze si chiamano Bryan Cristante e Leandro Paredes, a prescindere da chi completerà il terzetto fra Bove e Pellegrini. In porta anche qui nessun dubbio, con Rui Patricio che ha tenuto la porta inviolata nell’ultima. Questa la probabile formazione di De Rossi per Roma-Inter: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.